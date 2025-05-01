В Одесі пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в різних районах міста.

В ніч проти четверга, 1 травня, російські окупаційні війська знову тероризують Україну дронами.

Оновлено 03:16: Внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі загинуло двоє людей, ще пʼятеро травмовані, заявив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Через ворожу атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують наші рятувальники", – написав він у телеграм-каналі.

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Оновлено 03:05: В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в різних районах міста, інформує міський голова Геннадій Труханов.

За його словами, спалахнули пожежі, є постраждалі. Також є інформаці про літню пару, яка не виходить на звʼязок. Вони проживали на верхньому поверсі будинку разом із вівчаркою Джеком.

"На місцях працюють оперативні та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атак і надають необхідну медичну допомогу постраждалим. Наразі госпіталізовано трьох осіб", – йдеться в повідомленні.

Крім того, незначних пошкоджень зазнала школа. Там вибито чотири вікна.

Оновлено 01:10: Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що окупанти атакували обласний центр ударними безпілотниками. В місті багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, в деяких місцях спалахнули пожежі.

"Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – заявив Кіпер.

Вибухи було чути, зокрема, в Харкові. За даними міського голови Ігоря Терехова, попередньо, йдеться про влучання БПЛА "Молнія" в АЗС у Київському районі міста.

Виникла пожежа. Інформації про постраждалих станом на 00:21 не було.

Крім того, під ударом російських дронів перебуває Одеса. Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу в місті об’явили приблизно о 23.12. Моніторингові канали повідомили, що велика кількість "шахедів" суне на Одесу та Одеську область.

Незабаром у місті почалися вибухи та стрілянина. Мер Геннадій Труханов заявив, що ударні БПЛА є над різними районами міста, зокрема на Великому Фонтані, у Хаджибейському районі, у середмісті тощо. У соціальних мережах місцеві жителі повідомляють, що є влучання та пожежі. Пишуть, що пошкоджень зазнали учбовий заклад та житлова багатоповерхівка.

Після першої хвилі "шахедів", Одесу атакує друга хвиля безпілотників. За даними ЗМІ, в місті пролунало щонайменше 12 вибухів.

Атаки РФ по Україні

Ввечері 29 квітня росіяни масовано атакували дронами Харків. Повідомлялося про 45 постраждалих.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що 31 людина отримала гостру реакцію на стрес. Водночас 14 осіб отримали поранення різного ступеня важкості, 5 людей були госпіталізовані.

Під обстрілом було і Дніпро. Там зруйновано 5 приватних будинків, загинув 53-річний чоловік, а 78-річний місцевий житель отримав поранення.

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