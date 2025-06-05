Ракетний удар було завдано напередодні.

Внаслідок ракетного удару по навчальному полігону на Полтавщині з'явилися перші жертви. Двоє поранених військовослужбовців померли в лікарні, повідомив у Telegram очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону", - написав він.

Ракетний удар по військовому полігону

Як повідомляв УНІАН, учора, 4 червня, Росія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Збройних сил України у Полтавській області. У Сухопутних військах ЗСУ спочатку повідомили, що внаслідок ворожої атаки ніхто не ззагинув, але є поранені.

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Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію, а результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи.

Водночас в ЗСУ зауважували, що завдяки вжитим та продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку РФ на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого.

Перед цим, 1 червня Росія атакувала інший навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗС України, в результаті чого 12 людей загинули і понад 60 зазнали поранень.

Крім того, 20 травня росіяни завдали удару по полігону ЗСУ у Сумській області. Тоді від атаки агресора загинули 6 військових і 10 дістали поранень.

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