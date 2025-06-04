Створено спеціальну комісію, а результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи.

У середу, 4 червня, Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу Збройних сил України у Полтавській обалсті. Внаслідок ворожої атаки є поранені, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого. "Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання", - повідомляють в Сухопутних військах.

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Зазначається, що для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію, а результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи.

РФ б'є по навчальних центрах ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни 1 червня завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Було відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

При цьому у Сухопутних військах наголошували, під час удару жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося, а після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях.

На тлі удару командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Він також підкреслив, що поведінка бійців має значення, але головна відповідальність – завжди на командуванні.

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