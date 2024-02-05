Міністра НС "ЛНР" Олексія Потелещенка було знищено при ударі по ресторану в донецькому Лисичанську 3 лютого. Про це заявив представник відомства РосЗМІ.
Удар по ресторану у Донецьку: пришили міністра НС "ЛНР"
12:04, 05.02.240 хв. оновлюється
Про це запевняє представник відомства.
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