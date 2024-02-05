Ударом по ресторану в Донецьку прибрали міністра НС "ЛНР" Олексія Потелещенка / Колаж УНІАН, фото соціальні мережі, фото ілюстративне 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Міністра НС "ЛНР" Олексія Потелещенка було знищено при ударі по ресторану в донецькому Лисичанську 3 лютого. Про це заявив представник відомства РосЗМІ.