Рогозін почав активно роздавати інтерв'ю, намагаючись, таким чином, випросити у Кремля нову посаду.

Підбитий у Донецьку екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін намагається випросити у Кремля нову посаду, пише російське видання "ВЧК-ОГПУ".

За інформацією джерел ЗМІ, ціллю снаряда, що потрапив у ресторан "Шеш Беш", найімовірніше, був не Рогозін, а колаборант Віталій Хоценко. Снаряд влетів у будівлю саме в той момент, коли там з'явився Хоценко. А Рогозін отримав поранення "по дурості".

"Єдине, до чого в цьому випадку причетний Рогозін, так це до ідіотської затії зібрати у Донецьку за завчасним запрошенням групу людей, серед яких була і дружина самого Рогозіна - Тетяна Рогозіна, яка приїхала привітати чоловіка з днем народження, але залишилася жива", - йдеться в повідомленні.

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Російські слідчі органи розглядають основною версією замах на Хоценка.

Разом з тим підбитий Рогозін почав активно роздавати інтерв'ю, намагаючись, таким чином, випросити у Кремля нову посаду. "Очевидно, що ніхто не дасть державну посаду людині, яка вже одного разу по дурості погубила своїх людей", - вважають у виданні.

Рогозіна поранили в Донецьку - що відомо

Екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін був поранений під час святкування свого дня народження в готелі окупованого Донецька. Разом з російським функціонером був поранений ще й "глава уряду "ДНР" Віталій Хоцінко.

Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, "проникаюче осколкове поранення сідниць", а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Пізніше в ДПСУ заявили, що Рогозіну під час святкування його дня народження в Донецьку "передали протокол" про порушення держкордону. Порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність, зазначають прикордонники.

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