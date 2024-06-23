Окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів та курсантів.

Опубліковані супутникові знімки підтверджують знищення складу "шахедів" та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї РФ після української атаки 21 червня. Про це пишуть Військово-морські Сили ЗСУ з посиланням на опубліковані супутникові знімки OSINT-аналітика Brady Africk.

"Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків "Shahed-136/Герань-2", та курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.

Атака на полігон "шахедів" у Краснодарському краї 21 червня

Вночі 21 червня СБУ разом із ЗСУ відпрацювали по полігону запуску "шахедів" і трьох НПЗ у Краснодарському краї:

"Спочатку в рамках спільної реалізації з ракетними військами і ВМС ЗСУ "бавовна" відвідала полігон 167-го навчального центру в н.п. Єйськ, звідки росіяни запускають по Україні "шахеди". Там розташований склад іранських дронів і проживають у казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів із подальшою детонацією", - йшлося у повідомленні.

Згодом росЗМІ писали, що ЗСУ вразили 726-й навчальний центр російських військ ППО. Повідомлялося, що 21 червня в казарму військової частини ППО під Єйськом влучила ракета, унаслідок удару поранено 9 військовослужбовців.

Як писало Радіо Свобода, внаслідок ударів було пошкоджено казарму та ангар.

Вас також можуть зацікавити новини: