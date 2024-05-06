РФ намагається заховати свої кораблі в портах, але Сили оборони України щоразу їх знаходять.

Удар по російському катеру в Криму – це робота української розвідки, заявив в ефірі телемарафону представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

"Підтверджуємо не лише ураження, а й власне знищення швидкісного катера серії "Мангуст". Це достатньо новітня розробка окупантів, в акваторії Чорного моря їх не так багато знаходиться. І цей вже точно не буде шкодити в українських акваторіальних водах. Це справді вдала операція, вартість понад 120 млн рублів, залежить від оснащення та модифікації. Ці катери використовуються спецслужбами та прикордонниками. Катер знищено разом з БК і озброєнням, яке було на борту", – сказав Юсов.

Він також додав, що РФ намагається заховати свої кораблі в портах, але Сили оборони України щоразу їх знаходять.

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"Наразі ми констатуємо, що вони ховають свої великі кораблі, їхня активність вкрай обмежена. Ворог розвиває будівництво військової інфраструктури в Новоросійську, частину кораблів вже туди перебазовано. Але повністю вони не можуть, тому активність хоча б такими швидкісними катерами мусять забезпечувати. Ворог намагається враховувати всі свої попередні невдачі, але наші фахівці знаходять нові інструменти та маршрути", – пояснив Юсов.

Удар по російському катеру: що відомо

Напередодні джерела УНІАН повідомили, що в Криму був уражений російський військовий катер українським дроном "Магура V5". Згодом цю інформацію підтвердили в ГУР, додавши відео успішної атаки по російському катеру.

Про цікавий момент в ураженні російського катера вказали аналітики Defence Express. Вони зазначили, що Сили оборони могли вдарити по цілі не лише надводними дронами, а й повітряними засобами.

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