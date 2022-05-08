Президент Росії ніяк не зможе перешкодити цьому рішенню.

Швеції та Фінляндії не варто зволікати зі вступом в НАТО. Країнам потрібно приєднатися до Альянсу, поки Путін веде війну з Україною. Зараз він ніяк не зможе перешкодити цьому рішенню.

Таку думку висловив колишній генеральний секретар ООН Андерс Фог Расмуссен у коментарі виданню CNBS.

"Що стосується Фінляндії та Швеції, я думаю, що для [цих] двох країн є можливість приєднатися [до НАТО] саме зараз, тому що Путін зайнятий в іншому місці. Він нічого не може з цим вдіяти", — заявив Расмуссен.

Колишній генсек зазначив, що прийняття Швеції та Фінляндії буде терміновою процедурою. Але навіть в таких умовах процес розтягнеться на кілька місяців. Рішення має пройти через 30 парламентів, перш ніж його ратифікують у всьому НАТО.

"Це займе кілька місяців, і в цей період і Фінляндія, І Швеція потенційно можуть піддатися російському залякуванню або навіть погрозам, і тому ми повинні гарантувати їх безпеку, як якщо б вони вже були членами НАТО", — підсумував Расмуссен.

У своєму коментарі колишній генсек запропонував захищати Фінляндію і Швецію в період вступу в НАТО, згідно з 5 статтею Альянсу — напад на одного члена розглядається, як атака на всіх союзників.

Швеція і Фінляндія хочуть вступити в НАТО: що відомо

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на початку квітня заявила, що Росія — це не той сусід, яким його вважали. І тепер держава повинна переглянути свою військову позицію.

Друга за величиною опозиційна партія Швеції, "Шведські демократи", готова звернутися до уряду щодо вступу в НАТО, якщо Фінляндія подасть заявку.

За даними The Times, обидві країни мають намір приєднатися до Альянсу вже найближчим літом.

НАТО і, зокрема, США готові надати Фінляндії та Швеції гарантії безпеки до їх вступу в Альянс.

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