Швеції та Фінляндії не варто зволікати зі вступом в НАТО. Країнам потрібно приєднатися до Альянсу, поки Путін веде війну з Україною. Зараз він ніяк не зможе перешкодити цьому рішенню.
Таку думку висловив колишній генеральний секретар ООН Андерс Фог Расмуссен у коментарі виданню CNBS.
"Що стосується Фінляндії та Швеції, я думаю, що для [цих] двох країн є можливість приєднатися [до НАТО] саме зараз, тому що Путін зайнятий в іншому місці. Він нічого не може з цим вдіяти", — заявив Расмуссен.
Колишній генсек зазначив, що прийняття Швеції та Фінляндії буде терміновою процедурою. Але навіть в таких умовах процес розтягнеться на кілька місяців. Рішення має пройти через 30 парламентів, перш ніж його ратифікують у всьому НАТО.
"Це займе кілька місяців, і в цей період і Фінляндія, І Швеція потенційно можуть піддатися російському залякуванню або навіть погрозам, і тому ми повинні гарантувати їх безпеку, як якщо б вони вже були членами НАТО", — підсумував Расмуссен.
У своєму коментарі колишній генсек запропонував захищати Фінляндію і Швецію в період вступу в НАТО, згідно з 5 статтею Альянсу — напад на одного члена розглядається, як атака на всіх союзників.
Швеція і Фінляндія хочуть вступити в НАТО: що відомо
- Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на початку квітня заявила, що Росія — це не той сусід, яким його вважали. І тепер держава повинна переглянути свою військову позицію.
- Друга за величиною опозиційна партія Швеції, "Шведські демократи", готова звернутися до уряду щодо вступу в НАТО, якщо Фінляндія подасть заявку.
- За даними The Times, обидві країни мають намір приєднатися до Альянсу вже найближчим літом.
- НАТО і, зокрема, США готові надати Фінляндії та Швеції гарантії безпеки до їх вступу в Альянс.