Дрони 'рознесли' один з найбільших НПЗ Росії (фото, відео)

Після серії вибухів на території одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії спалахнула масштабна пожежа.

У російському Кстово Нижньогородської області вночі 2 липня пролунали вибухи, після яких спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойла". За попередніми даними, підприємство атакували безпілотники, пише радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

У ніч проти 2 липня в російському місті Кстово Нижньогородської області безпілотники атакували Кстовський нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Після серії вибухів на території підприємства виникла масштабна пожежа, а над містом здійнялося густе задимлення.

Про атаку повідомили місцеві жителі, які також опублікували фото та відео з місця події. Моніторингові канали пишуть про сильне задимлення в районі заводу.

Відео дня

За словами Стерненка, ціллю удару став саме Кстовський НПЗ "Лукойла". Його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік, що робить підприємство четвертим за потужністю нафтопереробним заводом Росії.

Цей НПЗ вважається одним із ключових виробників бензину та дизельного пального, яке використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії.

Завод уже зазнавав ударів - що передувало

Нагадаємо, що це не перша атака на підприємство. Востаннє Сили оборони України завдавали ударів по Кстовському НПЗ 18 та 20 травня 2026 року.

Тоді внаслідок повторного ураження була пошкоджена установка первинної переробки нафти АВТ-6, після чого завод призупинив роботу. Наразі офіційна влада РФ не повідомила про масштаби пошкоджень та можливі наслідки нової атаки.

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