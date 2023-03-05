Співробітники ДСНС врятували 11 людей під час розбору зруйнованих конструкцій будинку, також дістали з-під завалів чотирьох котів та собаку.

Станом на ранок неділі, 5 березня, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі зросла до 13 осіб. Про це повідомили в Головному управління ДСНС України у Запорізькій області.

"З-під завалів будинку фахівці ДСНС деблокували 13 загиблих, з них одну 8-місячну дитину", – йдеться у повідомленні.

Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих. На цей час комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.

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Зазначається, що співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору зруйнованих конструкцій будинку рятувальники дістали з-під завалів чотирьох котів та собаку.

Починаючи з 2 березня до Пункту обігріву, який розгорнули рятувальники, звернувся 251 громадянин.

До ліквідації надзвичайної події залучені рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, підрозділи ДСНС Запорізької області, співробітники Національної поліції, комунальні служби, медики та волонтери.

Ракетний удар по Запоріжжю 2 березня

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 березня російські військові здійснили чергову атаку по території Запоріжжя, попередньо, із ЗРК С-300. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок у центрі міста, під завалами опинилися мешканці квартир.

Внаслідок удару зруйновані понад десять квартир з 2-го по 5-й поверхи. За даними станом на вечір 4 березня число жертв складало 11 осіб.

В цілому і саме місто Запоріжжя, і решта населених пунктів регіону регулярно зазнають ракетних та артилерійських обстрілів з боку російських окупаційних військ.

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