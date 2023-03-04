Російські загарбники застосовували танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію.

Окупанти за добу 114 разів обстріляли підконтрольну українській владі частину Запорізької області.

"Протягом минулої доби ворог здійснив 114 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.

Також, за повідомленням Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Залізничне, Білогір'я, Веснянка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Щербаки, Кам'янське, Степове.

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Крім того, надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Ракетний удар по Запоріжжю 2 березня

Росіяни регулярно завдають ударів по підконтрольній українській владі частині Запорізької області, зокрема, по обласному центру.

В ніч на 2 березня місто було атаковано, попередньо, із ЗРК С-300. Одна з ворожих ракет влучила в багатоповерхівку в центрі міста, зруйнувавши понад 10 квартир на 2-5 поверхах. Під завалами опинилися люди. Станом на ранок 4 березня відомо про 10 загиблих, зокрема, одну дитину.

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