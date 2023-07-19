Він пояснив, чому Росія обстріляла Одесу і Миколаїв.

Російська ракетна атака по Миколаєву та Одесі в ніч на 18 липня не є "ударом відплати" у відповідь на вибухи в окупованому Криму, її підготували заздалегідь.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, на підготовку такої атаки потрібно близько 48 годин. "Крилатим ракетам потрібно задати координати, збудувати маршрут, задати об'єкти. Аналогічно дронам-камікадзе потрібно дати координати і прокласти маршрут. І це тільки початкова стадія накопичення. Крім цього ще має бути необхідна кількість боєкомплекту", - сказав він.

Коваленко переконаний, що окупанти могли планувати вдарити по Одесі і Миколаєву відразу після виходу із зернової угоди. Він зазначив, що загарбники не застосували ракети Х-22 або Х-101, Х-555."Отже, це була спланована акція абсолютно під Інше. А Кримський міст - ось так співпало, і росіяни вирішили це пов'язати між собою", - додав він.

Відео дня

При цьому експерт переконаний, що російські окупанти підготують якийсь теракт у відповідь на пошкодження Керченського мосту.

Вибухи на Кримському мосту та обстріл України

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що на Керченському мосту сталися вибухи, в результаті яких було знищено один проліт.

Російський президент Путін ввечері заявив, що Росія "відповість" на цю атаку. При цьому він сказав, що міст нібито не використовувався у військових цілях.

Вночі російські загарбники запустили шість крилатих ракет"Калібр" і 35 ударних дронів типу "Shahed-136" по Україні, вибухи пролунали в Миколаєві та Одесі. У Генштабі відзвітували про знищення всіх ракет і 31 БПЛА.

У Росії заявили, що це був "високоточний удар відплати" по Україні. Цю ж тезу просувають російські пропагандисти і провоєнні канали.

Вас також можуть зацікавити новини: