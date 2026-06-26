Дрони СБУ уразили два російські судна військового забезпечення та пором у Керчі

Безпілотники СБУ вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 "Волга" та "Вятка", а також по вантажопасажирському порому "Петропавловськ".

Бійці Служби безпеки України завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу "Затока" в тимчасово окупованій Керчі, а також по засобах протиповітряної оборони ворога у районі Керченської протоки. Про це повідомив прес-центр СБУ.

"Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання в рамках 40-денної операції впливу на РФ, воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу "Затока" в тимчасово окупованій Керчі. Також були уражені засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, під час спецоперації безпілотники СБУ вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 "Волга" та "Вятка", а також по вантажопасажирському порому "Петропавловськ", готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа.

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В спецслужбі зауважили, що "Волга" та "Вятка" будувалися для Міноборони РФ. Їхнє призначення – розгортання системи гідроакустичного спостереження "Гармонія" для підводної військової розвідки. Крім того, вони можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів.

Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.

"Системна робота СБУ з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє ворога можливості використовувати півострів як логістичний і військовий хаб. Знищення засобів ППО відкриває шлях для нових високоточних ударів, а виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури підриває спроможності окупантів забезпечувати своє угруповання", - наголосили в СБУ.

40-денна операція СБУ

Як повідомляв УНІАН, 25 червня президент затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни.

Він підкреслив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів.

Також сьогодні у мережі повідомлялося про ураження заводу "Азот" у Новомосковльку Тульської області. Цей завод є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції.

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