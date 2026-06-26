У Новомосковську вражено найбільший російський хімзавод після атаки дронів (фото, відео)

Також зафіксовано пожежу на Новомосковській ГРЕС.

Новомосковськ у Тульській області всю ніч атакували дрони, в результаті було уражено завод "Азот", також фіксується пожежа на Новомосковській ГРЕС.

Вибухи та прольоти БПЛА лунали кілька годин. Після атаки місцеві жителі скаржилися на запах аміаку в повітрі та проблеми з електропостачанням.

Також пошкодження в Новомосковську підтвердили місцеві власті.

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"Тульська область знову зазнала масованої атаки українських БПЛА. У результаті атаки безпілотників зафіксовано пошкодження на лінії електропередач та на промисловому підприємстві в Новомосковську", – заявив губернатор регіону Дмитро Міляєв.

Як пише Astra, Новомосковський "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Підприємство випускає мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, азотну кислоту, аргон, метанол.

Оцтова та азотна кислоти, які виробляють на заводі, використовуються для виробництва октогену та гексогену, а ті, у свою чергу, – для артилерійських снарядів.

Крім того, система моніторингу пожеж NASA після атаки фіксує пожежу на Новомосковській ГРЕС.

Встановлена електрична потужність станції – 233,7 МВт, теплова потужність – 302,4 Гкал/год. Новомосковська ГРЕС забезпечує теплом і гарячою водою 60 % житлового сектора міста та соціальні об’єкти.

Також дрони атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що над Москвою та областю за ніч збито щонайменше 47 БПЛА.

Також було гучно в Керчі. Місцеві жителі повідомляють про атаку на місто. Сервіс NASA FIRMS також фіксує пожежу в районі дислокації засобів ППО ("Панцир С-1") та аеродрому.

Наслідки ударів по Росії

Як повідомляв Reuters, нафтопереробний завод "НОРСІ" компанії "Лукойл" у Нижньогородській області призупинив роботу в середу після атаки українського безпілотника. Це четвертий за величиною НПЗ у Росії та другий за величиною виробник бензину в країні.

Також повідомлялося, що удари українських безпілотників вивели Московський нафтопереробний завод з ладу щонайменше на шість місяців. Завод є найбільшим постачальником палива для Московського регіону.

Тим часом президент Володимир Зеленський оголосив, що СБУ проведе 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до припинення війни.

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