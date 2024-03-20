Через атаки балістикою навчальні заклади, які користуються укриттям, що розташоване більш ніж за 100 метрів, перевели на "дистанційний режим".

В Одесі через атаку "Іскандерами", яку армія РФ здійснила 15 березня, у закладах охорони здоров’я міської ради залишаються два десятки людей. Як повідомили у мерії міста, з них у вкрай важкому стані – дві особи, у важкому стані – 12 людей, у стані середньої важкості – 6 осіб.

"Лікарі спостерігають позитивну динаміку у лікуванні пацієнтів. Всі 5 пацієнтів, які перебували в реанімаційних відділеннях переведені на продовження лікування до профільних відділень. Це два пацієнти, які знаходилися в опіковій реанімації та троє - в загальній реанімації", - розповіли у міській раді.

Також йдеться, що сьогодні, 20 березня, одна пацієнтка виписана на подальше амбулаторне лікування. Загалом вже 8 людей виписано із лікарень на амбулаторне лікування.

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Окрім того, директорка департаменту освіти й науки міської ради Олена Буйневич звернулася з заявою до батьків, чиї діти відвідують школи та дитсадки.

"Ми всі бачимо, що останніми днями "загроза балістики" звучить досить часто. Маємо реагувати оперативно та адекватно на виклики. Тому приймаємо рішення вулицями під час тривог не ходити. Будемо використовувати тільки ті укриття, що ближче, ніж 100 метрів до закладу освіти. Це означає, що ті школи й садочки, які використовували укриття на більшій відстані, три дні до канікул працюють дистанційно", - йдеться у заяві.

За цей час і за канікули чиновники обіцяють максимально розмістимо класи цих закладів у будівлях шкіл з укриттями.

"Фактично, вся система освіти міста за короткий термін мусить прилаштуватися до нового формату. До когось "підселять" дитячий садочок. У когось в школі буде ще одна школа. Зі своїми вчителями й розкладом. Ми розуміємо мінуси цього рішення - нова для дітей будівля, не звичний маршрут, може зменшитися час очного навчання для всіх", - зазначила чиновниця.

Водночас вона наголошує, що такий захід має великий плюс - це набагато безпечніше і для дітей, і для педагогів, бо після сигналу всі відразу пройдуть в укриття.

У департаменті додають, що наразі майже 200 закладів освіти Одеси мають власні укриття. Всі інші використовують укриття, розташоване в іншій будівлі - іноді за 200-400 метрів. За словами Буйневич, зараз вже готові варіанти, департамент і керівники закладів працюють над найзручнішими маршрутами для учасників освітнього процесу.

Удари по Одесі балістикою: що відомо

15 березня російські загарбники завдали по житловому сектору Одеси два удари ракетами типу "Іскандер". Після першого удару на місце події оперативно прибули рятувальники та медики, але в цей момент армія РФ запустила другу ракету.

Загалом через цю атаку загинула 21 людина, десятки жителів було шпиталізовано до лікарень. Зокрема загинули поліцейські (серед них - командир полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександр Гостіщев), два рятувальники, медики, співробітник освітнього закладу, колишній віце-мер Одеси Сергій Тютюхін тощо.

6 березня під час зустрічі в Одесі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса армія РФ завдала удару по місту, імовірно, балістикою. Вибухи сталися відносно неподалік від представників України та Греції - люди не встигли піти до сховища. Представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що під час цього удару загинуло 5 людей, згодом стало відомо про 9 загиблих.

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