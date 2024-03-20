Очевидець розповів, що російські літаки скидують на села плануючі авіабомби.

Росіяни підтвердили, що села у Бєлгородській області бомбить російська авіація.

Про це свідчить перехоплення розмов місцевих жителів, опубліковане легіоном "Свобода Росії". Під час розмови один з очевидців розповідає, що російські літаки скидають на житлові будинки "великі бомби".

"Ну, це наші великі бомби скидають. Тому гуде все... Плануючі бомби скидують", - розповів росіянин.

"Мирні жителі Бєлгородчини обговорюють, як ЗС РФ бомбить їхні села. Хто б міг подумати?", - зазначили в легіоні.

Операція російських добровольців в РФ проти путінського режиму

12 березня в легіоні "Свобода Росії", "Російському добровольчому корпусі" і "Сибірському батальйоні" оголосили про початок операції проти путінського режиму на російській території. Як зазначив боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, друга фаза операції в РФ була навмисно приурочена до так званих "виборів президента" в РФ, призначених на 15-17 березня.

Повстанці закликали жителів низки населених пунктів евакуюватися, щоб не потрапити під обстріли. На 14 березня легіон "Свобода Росії" анонсував початок другої фази визвольної операції на території РФ, під час якої "будуть здійснені рішучі дії з повітря, саме по військових об'єктах у Курську і у Бєлгороді".

16 березня стало відомо, що рейд добровольців у Росії триває. Так, представники батальйонів, які воюють на боці України, прорвалися через кордон Росії, заявивши, що "обмежена військова операція в Бєлгородській і Курській областях Росії триває".

Вони спростували заяви МО РФ про знищення РДК та повідомили, що захопили нову партію полонених із числа збройних сил РФ.

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