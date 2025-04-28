Відтік кадрів впливає на загальні можливості таких підприємтсв, сказав Іван Тимочко.

Удари по російських підприємствах важливі не лише з точки зору руйнування цих обʼєктів, а й через вплив на безпосередньо працівників.

Таку думку в етері "24 Каналу" висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Після кожного удару по такому заводу на ньому відбувається відтік кадрів, робочої сили. Адже одне, коли людей заманюють обіцянками, грішми, обманом в російську армію. Інша ситуація – коли інженери, фахівці та інший обслуговуючий персонал на таких заводах отримує пристойну зарплату. Він як правило, за рівнем освіченості в рази вищий за тих, хто йде в російську армію", – сказав Тимчко.

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Він додав, що такі працівники більше цінують власне життя. А також, вони мають вищі шанси знайти високооплачувану роботу в інших регіонах Росії чи за її межами.

"Тому коли завдаються удари по таких обʼєктах, росіянам все важче утримувати фахових людей на таких заводах. А відтік інтелекту впливає на ефективність покращення, удосконалення виробів цього заводу. Це загальний комплекс проблем, які викликатиме під час ударів", – додав Тимочко.

Українські удари: важливі новини

В ніч на 28 квітня безпілотники атакували завод з мікроелектроніки у Брянську. За інформацією OSINТʼерів в районі заводу було зафіксовано кілька влучань. Тим часом у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомили, що в Брянську "знову був атакований невідомими дронами завод "Кремній".

"На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА", – написав керівник центру Андрій Коваленко.

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