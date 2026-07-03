Росія знайшла несподіваного постачальника авіаційного пального, – Reuters

У першій половині липня з японського міста Тіба хочуть відвантажити щонайменше 200 тисяч барелів авіаційного пального.

Росія готується імпортувати партію авіаційного пального японського походження. Про це повідомило Reuters з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

До такого кроку Москва вдалася на тлі паливної кризи, спричиненої українськими ударами по енергетичній інфраструктурі. За даними двох джерел, у першій половині липня з японського міста Тіба планують відвантажити щонайменше 200 тисяч барелів авіаційного пального. Спочатку вантаж буде доставлено до Південної Кореї, а вже звідти – до Росії через мережу трейдерів.

За словами співрозмовників, вантаж мають передати іншому танкеру поблизу південнокорейського порту Йосу, а потім відправити до Росії. Кінцевий пункт призначення вантажу наразі достеменно невідомий.

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Згідно з даними сервісу відстеження суден Kpler, попереднє подібне постачання до Росії відбулося у лютому 2022 року, коли з Йосу (Південна Корея) до РФ було відправлено 22 тисячі барелів авіаційного пального. Вантаж доставили до Владивостока на Далекому Сході Росії.

Паливна криза, спричинена ударами українських БпЛА по російських НПЗ і нафтобазах, дедалі сильніше впливає на повсякденне життя росіян. Влада РФ уже запровадила обмеження на купівлю пального, а аграрії попереджають, що через його дефіцит можуть не встигнути зібрати врожай.

За даними сервісу Kpler, цього року експорт російського авіаційного пального скоротився приблизно до 13 тисяч барелів на добу, основним напрямком поставок залишається Туреччина. Для порівняння, торік Росія експортувала близько 30 тисяч барелів такого пального на добу.

Паливна криза в Росії - останні новини

На думку аналітиків, нинішня паливна криза в Росії стала найглибшою та наймасштабнішою щонайменше від початку повномасштабної війни проти України. Наприкінці червня дефіцит пального вже охопив близько 80 регіонів Росії. У багатьох із них, насамперед у центральній та південній частинах країни, влада була змушена запровадити офіційні обмеження на продаж бензину та дизельного пального.

Раніше повідомлялося, що Москва почала завозити бензин морським шляхом з Індії, намагаючись послабити гострий дефіцит, який виник після серії українських атак. За даними джерел, з Індії до Росії було відправлено щонайменше 60 тисяч тонн бензину.

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