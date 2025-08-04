Рух поїздів зупинено.

У Росії цієї ночі дрони атакували Волгоградську область, під удар потрапила залізнична станція в місті Фролово.

Місцеві жителі повідомляють, що в місті Фролово Волгоградської області після атаки БПЛА горить залізнична станція "Арчеда", а також публікують відео атаки дронів і прильоту.

Крім того, тг-канал Exilenova+ повідомляє, що БПЛА вразили диспетчерську на території залізничного вузла у Фроловому.

Відео дня

Згодом атаку по станції підтвердила і місцева влада.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що в ніч на понеділок Волгоградська область РФ нібито зазнала атаки безпілотників на "об'єкти транспортно-енергетичної сфери".

За його словами, у Фроловському районі через падіння БПЛА обмежено рух поїздів.

Атаки дронів на РФ

Нагадаємо, 2 серпня Служба безпеки України відзвітувала про атаку на завод у російській Пензі. Відомо, що на місцях вибухів спостерігали задимлення.

Крім того, дрони вразили підприємства нафтопереробної галузі РФ - Рязанський і Новокуйбишевський нафтопереробні заводи, а також базу паливно-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області.

Крім того, повідомлялося про успішну атаку дронів по військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї РФ.

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