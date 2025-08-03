За даними з мережі, у атаці задіяли дрони "Лютий" та "Батяр".

Супутникові знімки підтверджують вдалу дронову атаку на провідне російське підприємство АТ "ПО "Електроприбор" у місті Пенза.

Як повідомляє Telegram-канал "Dnipro Osint (Гарбуз)", у мережі публікували лише одне відео, на якому можна побачити ураження одного з цехів за допомогою українського дрона-камікадзе великої дальності "Лютий". Водночас фото демонструє, що постраждала ще одна будівля:

"На супутникових знімках ми бачимо ще дві цятки, які вказують на ураження ще одного цеху - нового, збудованого у 2020 році. На єдиному відео оперативного контролю також можна побачити дим, який валить з цього цеху. В нього влучили БпЛА "Лютий" та "Батяр".

Атака на завод "Електроприбор"

Нагадаємо, 2 серпня Служба безпеки України відзвітувала про атаку на завод у російській Пензі. Відомо, що на місцях вибухів спостерігали задимлення.

Відео дня

Згідно з даними відкритих джерел, "Електроприбор" випускає спеціалізоване телекомунікаційне обладнання для криптозахисту та передачі конфіденційної інформації. Продукція застосовується у стаціонарних і мобільних пунктах управління різного призначення.

Серійна продукція заводу, який працює на російську "оборонку", включає техніку для застосування в авіації, бронетехніці, на кораблях та в космосі.

За декілька днів до цього УНІАН повідомляло про дронову атаку на "Радіозавод" у Пензі, який виготовляє автоматизовані системи бойового управління для різних родів військ РФ.

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