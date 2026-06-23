Україна посилює удари по Росії: в ISW розкрили вражаючі цифри

ЗСУ значно збільшили середню глибину своїх ударів по російських цілях на окупованій території.

Україна продовжує нарощувати інтенсивність і дальність своєї кампанії ударів середньої та великої дальності по Росії. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи останні дані про атаки.

Так, російське видання Meduza проаналізувало координати українських ударів по вантажівках та інших військових цілях на окупованій території України й виявило, що ЗСУ значно збільшили середню глибину своїх ударів у травні та червні 2026 року – до кількох десятків кілометрів порівняно з кількома кілометрами в попередні місяці.

Французький аналітик Клемент Молен перевірив відеоматеріали, які підтверджують, що з 1 травня по 18 червня українські війська завдали ударів по щонайменше 500 російських вантажівках та автомобілях на окупованій території України.

Відео дня

При цьому Meduza зазначає, що в травні 2026 року українські сили значно посилили удари по російських силах на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках, включаючи масовані обстріли ділянок траси М-14 Ростов-Крим. Однак у червні інтенсивність ударів у цих районах знизилася, оскільки ЗСУ перенаправили свої атаки на захід, у бік окупованої Херсонської області та окупованого Криму.

Українські сили також почали розширювати свою ударну кампанію проти російських тилів на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках:

"Геолокаційні дані свідчать про те, що українські сили завдали щонайменше 210 ударів середньої дальності по окупованій території у травні 2026 року та 145 ударів у червні 2026 року".

Крім того, з березня 2026 року українські сили значно збільшили дальність, обсяг та інтенсивність своєї кампанії ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах, зазначають аналітики.

"IГеолокаційні дані свідчать про те, що українські сили завдали щонайменше 18 ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі в Росії у квітні 2026 року, 33 – у травні 2026 року та 28 – у червні 2026 року", – зазначається у звіті.

Удари по російських цілях – останні новини

22 червня в російському Воронежі було атаковано місцевий завод з виробництва напівпровідникових приладів. Воронезький завод АТ "ВЗПП-С" – одне з найпомітніших російських підприємств у сфері мікроелектроніки. Він виробляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема для ОТРК "Іскандер".

Крім того, того ж дня українські захисники завдали удару по центру космічного зв’язку "Дубна", розташованому в Московській області Росії. Також були уражені полігон підготовки операторів БПЛА в районі тимчасово окупованого Дебальцевого в Луганській області та пункти управління БПЛА в районах Мирнограда та Перебудови в Донецькій області.

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