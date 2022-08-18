Окупанти запустили телеканал "Таврія", на якому працюють журналісти з Russia Today.

У Херсонську область з Росії обіцяють привезти трьох "міністрів" для керування безпекою, фінансами та промисловістю.

Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сальдо з коми вийти не встиг, а тут вже нових "урядовців" йому підвезли. Росіяни звітують, що в область прибудуть з Росії троє нових "міністрів": ФСБ-шник, який відповідатиме за безпеку, "міністр" фінансів і "міністр" промисловості. Чим займаються ті, яких вже було призначено до, невідомо", - написав він.

За його словами, прислати "міністрів" у Херсонську область, де працює рух опору, звучить як покарання.

"Партизани знають, що робити. Рух опору постійно працює. Щодня українські символи з’являються в нових місцях, окупанти навіть завозять людей, щоб зривали й замальовували",- додав він.

Хлань також додав, що для посилення своєї пропаганди росіяни сьогодні офіційно запустили телеканал "Таврія", який "працює на краденій апаратурі з завезеними журналістами з Russia today". За його словами, вони одразу "нафантазували про чергове відкриття Антонівського мосту, який ніби вже відремонтовано".

За словами голови ОВА, окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область. У селищі Нововоронцовка будинки місцевих більше непридатні до життя. Росіяни знищують практично все, від магазину до аптеки. В деяких селах немає електропостачання, відповідно води. Крім того, у Херсоні окупанти незаконно провели обшук і затримали чоловіка за те, що знайшли в гаражі український прапор.

"Посилили перевірки, можуть забрати телефон і прочитати листування, месенджери, переглянути фото, чати, будь-що. Люди живуть під тотальним моральним тиском", - зазначив голова ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти, як розповів полковник СБУ, добровільно покинуть Херсон за кількох умов.

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