Секретар РНБО підкреслив, що Україні ніхто не забороняє знищувати цілі на території РФ, і наша держава має зброю для цього.

Україна має свою зброю для ураження цілей на території Росії і їй нічого не завадить це робити.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. В інтерв'ю CNN він відзначив можливості наших військ завдати удару по Росії.

"Що стосується території Росії, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. Чи є в нас така зброя? Так, є", - заявив Данілов.

Видання зазначає, що західні країни не заохочують нанесення Україною ударів по території РФ переданою ними зброєю. Хоча в ході повномасштабного вторгнення на стратегічних об'єктах в Росії постійно відбувалися незрозумілі вибухи, але Україна ніколи офіційно не визнавала відповідальність за ці удари.

Вибухи на території Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, протягом грудня на військових аеродромах Росії регулярно лунали вибухи. У Міноборони РФ звинуватили в цих атаках Україну. Добряче дісталося аеродрому в Енгельсі, після чого росіяни почали ховати свої бомбардувальники ще далі від українського кордону.

Україна офіційно не визнавала свою причетність до будь-яких "вибухових" інцидентів на території Росії або окупованому нею Кримському півострові.

Як писало видання Forbes, якщо українські безпілотники дійсно причетні до вибухів на російських військових аеродромах на відстані понад 500 км від російського кордону, це означає, що Україна має засоби, щоб завдати удар по Москві, яка знаходиться за 400 км від кордону.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що Кремль знаходиться в зоні ураження засобів ЗСУ. "Якщо ми дістаємо до Енгельса, то дістанемо і до Кремля", - сказали в ГУР.

Тим часом, у російській столиці системи ППО почали розміщувати на дахах будівель і вільних майданчиках. Станом на 22 січня було відомо, що росіяни розмістили на дахах будівель уже три комплекси протиповітряної оборони "Панцир-С1": на головному управлінні МВС РФ за адресою Петрівка, 38; на міністерстві оборони РФ на Фрунзенській набережній; на бізнес-центрі в Тетеринському провулку.

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