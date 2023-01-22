Тепер ЗРГК "Панцир-С1" перекривають центральну зону Москви, створюючи трикутник, усередині якого знаходиться Кремль.

У центрі Москви навколо Кремля росіяни розмістили на дахах будівель уже три комплекси протиповітряної оборони "Панцир-С1".

Зокрема, ще одну установку помітили на даху будівлі головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ за адресою Петрівка, 38. Зазначається, що комплекс там почали розміщувати ще 18 січня.

Це вже третій комплекс протиповітряної оборони, встановлений у центрі російської столиці. Ще два розміщені на дахах міністерства оборони РФ на Фрунзенській набережній та бізнес-центру в Тетеринському провулку.

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Як зазначив OSINT-аналітик Evergreen Intel у Twitter, тепер зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" перекривають центральну зону Москви, усередині цього трикутника знаходиться Кремль.

"Зважаючи на близьке або фактичне перекриття кожної артилерійської зенітно-ракетної системи один з одним, це передбачає деякий рівень практичності для реального захисту, а не просто для галочки", - йдеться в повідомленні.

ППО на дахах будинків у Москві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в російських телеграм-каналах почали з'являтися фото і відео з системами ППО, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках у Москві. Враховуючи установку біля резиденції Путіна, їх уже щонайменше п'ять.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що росіяни "чогось очікують", якщо вирішили розмістити ці комплекси на дахах. "Іван-дурень на печі їде. У нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі, а вони прям машини на колісній базі [помістили] на дахи будинків величезними кранами. Ну, що тут дивуватися. Виходять із ситуації як можуть. Жодної паніки немає", - сказав Ігнат.

Експерти з Інституту вивчення війни вважають розміщення Кремлем установок ППО у житлових районах російських міст частиною інформаційної війни. На думку аналітиків, російське керівництво активізувало зусилля, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу. Таким чином, Путін створює умови для затяжної війни.

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