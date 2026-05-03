ЗСУ уразили два танкери РФ у Новоросійську: Зеленський показав відео

Українські Сили оборони уразили два танкери російського тіньового флоту, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він також оприлюднив кадри з операції.
"Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту – уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ. Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть", - повідомив президент.
Він подякував начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, контррозвідникам Служби безпеки України та ВМС України за вдалі результати.
Він також анонсував, що українська далекобійність буде розвиватися і надалі – на морі, у небі та на землі.
Удари по російських кораблях
Нагадаємо, у грудні 2025 року безпілотниками було уражено танкер так званого "тіньового флоту" Росії QENDIL. а кілька днів тому двома морськими дронами-камікадзе вдалося уразити підсанкційний танкер MARQUISE у Чорному морі.
Також у ніч на 30 квітня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по патрульному сторожовому катеру ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійному катеру "Грачонок" у Криму.
А 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали ударів по двох великих десантних кораблях ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму. Це ВДК проєкту 775 "Ямал" та ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков".