Натомість, російська логістична система виснажена і до кінця цього літа загарбники не зможуть спромогтися на які-небудь наступальні дії.

Україна до кінця року зможе відкинути окупантів на межі кордону 23 лютого, але за наявності високоточної зброї та протиповітряної оборони.

Про це розповів колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес під час інформаційного телемарафону.

Зокрема, він зазначив, що російська логістична система виснажена і до кінця цього літа загарбники не зможуть спромогтися на які-небудь наступальні дії.

"Натомість, Україна матиме нагоду до кінця цього року виштовхати російські сили за межі кордону станом на 23 лютого, але це за умови, що буде точна зброя з великим радіусом дії, і протиповітряна оборона. Все це має надати США", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, на думку військового експерта Владислава Селезньова, сучасна військова техніка від партнерів здатна кардинально змінити хід війни. Активні контрнаступальні дії Збройних сил України щодо витіснення загарбників можуть відбутися у серпні.

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