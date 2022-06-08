Сучасне озброєння здатне змінити хід війни, адже воно в кілька разів потужніше за російські аналоги.

Сучасна військова техніка від партнерів здатна кардинально змінити хід війни. Активні контрнаступальні дії Збройних сил України щодо витіснення загарбників можуть відбутися у серпні.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, західна зброя в кілька разів ефективніша за російські та радянські аналоги. Її потужність необхідно оцінювати на конкретних прикладах.

"Як ілюстрацію наведу дві цифри. Перша – для реалізації програми контрбатарейної боротьби, щоб вразити ціль, українській гаубиці калібру 152 мм необхідно використати близько 40 снарядів. Для сучасних гармат, які ми отримуємо в межах військово-технічної допомоги від наших західних партнерів, тієї ж гаубиці М777, французьких CAESAR або чеських "Дан", достатньо 4-5 снарядів. Тобто витрата снарядів практично у 10 разів менша", - зауважує експерт.

Щодо термінів завершення війни та активного контрнаступального руху українських захисників Селезньов опирається на думку двох авторитетних для нього військових.

"Якщо ми говоримо про терміни, то тут я апелюю до позиції двох посадових осіб, які для мене є авторитетами. З одного боку, це генерал Буданов, керівник Головного управління розвідки. Він каже, що активні дії української армії, пов'язані з проведенням контрнаступальних дій щодо витіснення російської окупаційної армії з території нашої землі, це серпень. З іншого боку, заява колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі генерала Бена Ходжеса. Він говорить про те, що якщо системні, у товарних обсягах постачання військово-технічної допомоги від наших західних партнерів будуть йти, то на серпень ситуація на фронті кардинально зміниться, і українська армія зможе вийти на кордони, щонайменше, зразка 23 лютого цього року", - наголосив Селезньов.

Раніше Селезньов заявляв, що офіційні дані Генштабу ЗСУ щодо втрат російських окупантів в Україні варто помножити на три, щоб розуміти реальну картину. Фонд компенсування втрат в РФ є, але в Україну відправляють древній мотлох та непідготовлені кадри.

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