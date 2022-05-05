Зеленський заявив, що українська сторона готова забезпечити "режим тиші".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на продовження евакуації людей з Маріуполя.

Про це він розповів у своєму відеозверненні.

Президент нагадав, що сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя - в рамках маріупольського гуманітарного коридору вдалося евакуювати 344 людини.

Раніше ще 150 людей вдалося вивезти з "Азовсталі".

"Усі вони отримують необхідну допомогу. Усі вони отримають від нашої держави найтурботливіше ставлення", - наголосив Зеленський.

Він подякував усім, хто причетний до успішності евакуаційної операції.

"Домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з "Азовсталі", з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні. Жінки, діти. Щоб вдалося їх врятувати, потрібно продовження режиму "тиші". Українська сторона готова його забезпечити. Потрібен час, щоб просто підняти людей з тих підвалів, з тих укриттів під землею. В наявних умовах, не можемо використовувати спеціальну техніку, щоб розчистити завали. Все робиться вручну. Але ми віримо, що усе вдасться", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що 3 травня у Запоріжжя на п'яти евакуаційних автобусах прибули 156 цивільних, евакуйованих 1 травня з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

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