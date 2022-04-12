США готові відправити Україні більше озброєння, що вимагає додаткової підготовки.
Про це повідомив представник Пентагону на брифінгу у вівторок, цитує CNN.
"Якщо ми спільно з українцями визначимо, що є додаткові системи, які їм потрібні, які ми можемо надати, але це може вимагати деякої підготовки, то ми, безумовно, готові проговорити це з ними", — сказав чиновник.
Той факт, що озброєння вимагатиме додаткового навчання, "не є надмірним".
Представник Пентагону звернув увагу на поставки безпілотників Switchblade. Українські сили не тренувалися на безпілотниках-смертниках, але США визначили, що цей вид озброєння може допомогти українським військовим, і знайшли спосіб навчити користуванню нею невелику кількість українських сил протягом 24-48 годин.
"Інші системи ми просто повинні побачити, але ми не вважаємо надмірним щось, що може вимагати додаткової підготовки", - сказав чиновник.
11 квітня стало відомо про підготовку американцями нового пакету допомоги ЗСУ, який буде адаптований до нової фази війни з Росією.
США також ведуть переговори з партнерами і союзниками в Європі, щоб дізнатися, які додаткові системи ППО великої дальності, танків, бронетехніки і артилерії вони могли б надати Україні з власних запасів.