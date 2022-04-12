11 квітня стало відомо про підготовку американцями нового пакету допомоги ЗСУ, який буде адаптований до нової фази війни з Росією.

США готові відправити Україні більше озброєння, що вимагає додаткової підготовки.

Про це повідомив представник Пентагону на брифінгу у вівторок, цитує CNN.

"Якщо ми спільно з українцями визначимо, що є додаткові системи, які їм потрібні, які ми можемо надати, але це може вимагати деякої підготовки, то ми, безумовно, готові проговорити це з ними", — сказав чиновник.

Той факт, що озброєння вимагатиме додаткового навчання, "не є надмірним".

Представник Пентагону звернув увагу на поставки безпілотників Switchblade. Українські сили не тренувалися на безпілотниках-смертниках, але США визначили, що цей вид озброєння може допомогти українським військовим, і знайшли спосіб навчити користуванню нею невелику кількість українських сил протягом 24-48 годин.

"Інші системи ми просто повинні побачити, але ми не вважаємо надмірним щось, що може вимагати додаткової підготовки", - сказав чиновник.

11 квітня стало відомо про підготовку американцями нового пакету допомоги ЗСУ, який буде адаптований до нової фази війни з Росією.

США також ведуть переговори з партнерами і союзниками в Європі, щоб дізнатися, які додаткові системи ППО великої дальності, танків, бронетехніки і артилерії вони могли б надати Україні з власних запасів.

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