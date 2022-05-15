Російські окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті, і що їхня так звана "спецоперація" провалилася.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що наша країна готується до нових намагань Росії наступати на Донбасі.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбасі, якось активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті, і що їхня так звана "спецоперація" вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності", - наголосив президент.

Він підкреслив, що це станеться, незважаючи ні на те, що б вони не "креативили" в Херсоні та Мелітополі, ні на те, як би окупанти не зображали свою нібито "владу" в окупованих районах Приазов'я та Донбасу.

"Їхнє перебування там все одно тимчасове. Там все одно будуть український прапор, український закон, українське життя", - підкреслив Зеленський.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

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