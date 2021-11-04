Також Україна і Рада Європи закликають РФ скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Україна і Рада Європи закликають Російську Федерацію припинити призов мешканців Криму у російські збройні сили в окупованому Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

"Ми поділяємо з генеральним секретарем думку, що Росія має скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, припинити призов кримчан до лав російської армії", - сказав Кулеба.

Також міністр зазначив, що в Україні з нетерпінням очікують на першу доповідь Пейчинович-Бурич щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

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"Кремль має припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Для всіх очевидно, що тимчасова окупація Криму підриває норми міжнародного права та принципи Ради Європи, яка стоїть на захисті демократії, прав людини та верховенства права", - наголосив Кулеба.

За його словами, було домовлено про початок спільної роботи над підготовкою плану дії Ради Європи для України на період 2023-2026 роки. Попередній план на період 2018-2021 роки стосувався підтримки реформ в Україні.

Довідка УНІАН. З 2015 року до лав збройних сил РФ призвала близько 31 тис. жителів окупованого Криму. Росія 2021 року планує призвати на службу в свою армію ще близько 3 тис. жителів окупованого Кримського півострова.

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Автор: Віталій Саєнко