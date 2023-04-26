Таку тактику раніше використовували чеченці, щоб мати важіль впливу на ворога.

Україна може захопити кілька невеликих російських міст, щоб використати їх як важіль для звільнення українських територій.

Про це в інтерв'ю The Washington Post розповів воїн "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич. За його словами, примарні очікування суспільства про те, що ця війна закінчиться скоро, не виправдалися. Проте зараз війську треба пояснити українцям, що вони потрібні для звільнення територій.

"Більшість припускає, що війна швидко закінчиться або хтось інший виграє її замість нас. Цього поки не сталося. Отже, ми намагаємося пояснити цивільному населенню країни, що вони нам потрібні, щоб допомогти нам звільнити території", - зазначив Кротевич.

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Відповідаючи на запитання про майбутній наступ, Кротевич згадав Першу російсько-чеченську війну, коли чеченські війська взяли на озброєння стратегію захоплення невеликих російських міст, щоб використати їх як важіль для повернення захоплених Росією територій. Кротевич припустив, що Україна може зробити те саме.

За його словами, у майбутніх боях "Азов" спиратиметься на випробування 2022 року. "Наш досвід "Азовсталі" говорить нам, що ситуацій, з яких немає виходу, не буває", – сказав він.

Україна готується до контрнаступу - що відомо

Офіційні особи України інтригують новинами про очікуваний контрнаступ. Тим часом ЗМІ та експерти вже прогнозують, коли він стартуватиме. Президент Володимир Зеленський анонсував події, які дадуть ВСУ більше зброї.

В ГУР заявили, що Україна ніколи не погодиться віддавати комусь частину своєї землі, а війна завершиться поверненням до кордонів 1991 року.

За прогнозом глави розвідки Буданова, вже навесні ЗСУ зайдуть до Криму, а Зеленський заявив, що Україна активно готує нові бригади і підрозділи військових.

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