Елксніньш є представником соціал-демократичної партії Saskaņa, що традиційно покладалася на підтримку російськомовних мешканців Латвії.

Мер Даугавпілса Андрейс Елксніньш назвав винуватцями війни, в тому числі військовому злочині РФ - Бучанській різанині, Україну, зокрема - її дипломатів.

Журналістка видання "Delfi"під час інтерв'ю намагалася з'ясувати позицію чиновника щодо війни в Україні, домагаючись того, щоб Елксніньш відповів, чи вважає він Росію агресором.

Але Елксніньш тільки відповів, що не має надій на перемогу України або Росії і що "простих відповідей немає". Як пише "Delfi", Елксніньш чотири рази повторив, що в цій війні не буде переможців, що це - трагедія.

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"В Україні йде війна – це ясно і само собою зрозуміло, Росія не воює на території своєї країни — це теж ясно і самоочевидно", - сказав він. Але на питання, чий Крим, латвійський політик відповів: "Крим є частиною Російської Федерації".

Тоді журналістка уточнила, чи вважає він, що Крим був "включений" до складу РФ на законних підставах, він додав, що "це можна було б обговорити після глибшого аналізу. Звичайно, про це багато дискусій".

Говорячи про відповідальність Росії за бійню в Бучі, Елксніньш сказав: "У всьому, що сталося, Росія, Україна і Сполучені Штати несуть беззастережну відповідальність".

"За події і ситуацію відповідають всі, і в першу чергу дипломати, тому що, коли дипломати програють в дипломатії, діє армія. Так було завжди. ... І в цій ситуації сталася втрата дипломатії", - сказав він.

Елксніньш є представником соціал-демократичної партії Saskaņa, що традиційно покладалася на підтримку російськомовних мешканців Латвії.

Бучанська різанина

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі і Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок. Багато загиблих намагалися спалити.

Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили понад 400 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих, тому військові все ще знаходять тіла закатованих людей. Група жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них зараз вагітні.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді гвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

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