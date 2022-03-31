Ситуація залишається досить важкою, заявив Єрмак.

Україна не бачить реального підтвердження заяв Росії про відведення військ за окремими напрямками фронту.

Про це в інтерв'ю CNN заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми вважаємо, що вони поміняли стратегію і плани. Але це, на жаль, не означає Зупинки війни. Я можу сказати, що ситуація залишається досить важкою. Особливо я хочу зупинитися на гуманітарній ситуації – все дуже погано", – сказав він.

Голова ОП підкреслив, що в катастрофічній ситуації перебуває Маріуполь, де люди вмирають без їжі і води, а росіяни не дозволяють їм покинути місто. За його словами, катастрофа в Маріуполі дуже схожа на блокаду Ленінграда під час Другої світової війни.

"Наша українська позиція дуже відкрита і дуже прозора: ми хочемо зупинити цю війну, ми хочемо, щоб російські війська були виведені з нашої території. Ми наполягаємо, щоб були відкриті гуманітарні коридори, особливо з Маріуполя", – сказав Єрмак.

Він підкреслив, що українська делегація продовжує важкі переговори з росіянами, і проведення зустрічі в Стамбулі є підтвердженням такого діалогу.

"Відведення" військ Росії: що відомо

29 березня стало відомо, що Росія нібито відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей, а також відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

До цього помічник Путіна Володимир Мединський повідомив, що Росія скорочує контингент на Київському та Чернігівському напрямках на тлі заяв Міноборони РФ про завершення "першого етапу "спецоперації" та переходу до атак на Донбасі.

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