На думку президента, підтримка України зброєю - це пріоритет.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна передала Польщі детальний перелік необхідного озброєння для боротьби з російською агресією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.

Зокрема, у президента України запитали, яку допомогу в озброєннях очікує Україна.

"Все, що нам зараз потрібно, все є детально у президента Польщі. І ми дуже вдячні вже за той об'єм (допомоги - УНІАН), який нам зробила польська сторона. І вона дійсно дуже сильно нам допомагає. Але повірте, для нас, для України, сьогодні під час війни питання підтримки зброєю - це пріоритет", - заявив Зеленський.

Президент України додав, що є питання, які потребують "тиші".

"Польща нам дуже допомагає. Я вдячний і за цю тишу, але найголовніше, щоби цю тишу потім почув наш ворог", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, США направляють Україні нову зброю та техніку, які дадуть змогу ЗСУ краще підготуватися до бойових дій із російськими військами на ближчих дистанціях.

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