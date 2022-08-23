Зокрема, Україна буде потужно реагувати, і ця відповідь наростатиме.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що робитиме Україна у відповідь на можливі ракетні удари по Києву та інших українських містах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.

Зокрема, у президента запитали, як відреагує Україна, якщо Росія поновить ракетні удари по Києву. Президент заявив, що такі питання є одночасно як складними, так і простими. Глава держави відзначив, що є достатньо узагальнена інформація щодо можливих загроз від міжнародних партнерів.

"Наша розвідка працює з нашими партнерами. Ми їм вдячні за цю інформацію Чи є загроза? Є загроза. Вона, я вважаю, щоденна, ця загроза. Чи є якась додаткова інформація? Ми знаємо пріоритети. По об'єктах інфраструктури б'ють або по державних інституціях. Але я не бачу, щоб щось дуже змінилось, починаючи з першого дня, з 24 лютого. Росія постійно це робить", - заявив Зеленський.

Президент розповів, що РФ може збільшити кількість ракетних ударів. Агресор може це зробити вже 23 та 24 серпня.

"Що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те, саме, що зараз. Тому що для мене як для президента і для кожного українця Київ, Чернігів, Донбас - все це однаково, там всі наші українці живуть. Харків, Запоріжжя... і відповідь буде така сама, як і в цих містах. Будуть бити нас - будуть отримувати відповідь, потужну відповідь", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що з кожним днем ця відповідь буде наростати, буде усе сильною і сильнішою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що спецслужби Росії готують серію терактів у самій РФ, Дугіна була першою.

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