Україна чекає на ухвалення Сенатом США законопроекту про виділення майже 40 млрд доларів на підтримку України та підписання його президентом Джозефом Байденом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна переможе і зробить це якнайшвидше, якщо вчасно отримає всю узгоджену із партнерами допомогу.

Як повідомляє прес-служба ОП, про це він заявив в ефірі американського телеканалу MSNBC.

Єрмак зазначив, що зараз українські військові мають успіхи на фронті, наприклад, у Харківській області, однак тривають дуже важкі бої на Донбасі.

За його словами, українці вже показали всьому світові, що битимуться до повної перемоги.

"І, звичайно, ми впевнені в нашій перемозі. І я переконаний, що це буде перемога не лише України, а й усіх наших друзів і партнерів", - заявив голова ОП.

Він припустив, що у світі є певні сили та люди, які, можливо, зацікавлені в тому, щоб ця війна була дуже довгою.

"Та я можу сказати: що довше ця війна триватиме, то більшими будуть ризики для інших країн, для всього світу, що ця війна стосуватиметься не лише України. Спочатку це торкнеться держав, які мають кордони з Росією, а згодом це може бути війна за участю ще більшої кількості країн", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП зауважив, що сьогодні українська нація показує, як можна не боятися й боротися.

На його думку, якщо Україна вчасно отримає все, що узгодила із партнерами та друзями, то вона переможе і зробить це якнайшвидше.

Зокрема, Єрмак зазначив, що Україна чекає на ухвалення Сенатом США законопроекту про виділення майже 40 млрд доларів на підтримку України та підписання його президентом Джозефом Байденом.

"Це надзвичайно важливо. І ми дуже вдячні американському народу, президенту Байдену та його адміністрації, Конгресу, Демократичній та Республіканській партії, спікеру Палати представників Ненсі Пелосі та всім, хто бере участь і продовжує підтримувати й допомагати Україні", - сказав він.

Голова Офісу президент вчергове нагадав, що команда провідних міжнародних та українських експертів (група Єрмака-Макфола) розробила План дій щодо посилення санкцій проти Росії, і одним із його ключових елементів є повне ембарго на російські енергоносії.

Він зауважив, що зараз усі спостерігають за дискусіями та консультаціями у Європейському Союзі, які тривають щодо шостого пакету санкцій проти РФ, і висловив сподівання, що це рішення буде ухвалено.

"Оскільки ми бачимо реакцію й позицію суспільств у європейських країнах, які повністю підтримують мою країну та боротьбу українців. Тому що вони розуміють, що Україна сьогодні захищає не лише себе, свою незалежність і свободу, а й свободу та незалежність усього світу, особливо Європи", - підсумував Єрмак.

Нагадаємо, Єрмак розповів, що передбачає підписаний Байденом закон про ленд-ліз для України.

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