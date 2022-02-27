Україна вимагає негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна направила проти Російської Федерації позов у Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.

"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.