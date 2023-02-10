З початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали своє життя за Україну.

Україна повернула тіла ще 61 полеглого захисника. Про це повідомив уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"Сьогодні... вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України. Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права", - зазначив він.

За словами Котенка, загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали своє життя за майбутнє України.

Відео дня

Він також нагадав, що зараз працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти за телефоном 0 800 339 247.

Також повідомити про зниклих можна за телефоном 099 792 01 26, а у вихідні дні можна надсилати повідомлення у Viber та Telegram за номером 095 896 04 21.

Вас також можуть зацікавити новини: