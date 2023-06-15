Радник керівника Офісу президента України наголосив, що президент РФ Володимир Путін не розуміється на війні і говорить "дикі речі" про перемогу Росії.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що Україна ще не починала справжнього великого контрнаступу, а Росія вже кричить про перемогу. Про це Подоляк повідомив в ефірі інформаційного марафону.

"Ми ще не починали контрнаступу як такого, а Росія що вже каже: "ми вже виграли, ми вже відбили контрнаступ". О 12-й дня ми починали певні наступальні дії на певних напрямках, а вже в 15:00 Путін вже говорить... як людина, яка абсолютно не розуміється на війні, спілкуючись з відповідно пропагандистами, які також не розуміються на війні, - він їм говорить абсолютно дикі речі. Він каже, що все, ми вже зупинили, у нас таке велике виробництво, ми перемагаємо", - наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП зазначив, що поточний етап війни можна охарактеризувати як тестування Силами оборони України усієї величезної лінії фронту.

"Росія сконцентрувала усе, що там тільки може сконцентрувати, і сьогодні спробує втриматись, оскільки розуміє, що як тільки десь буде прорвано, на тому чи іншому напрямку, чи одночасно у декількох напрямках - далі усе піде так само як це було у Харківській області чи деінде, а це вже призведе до обвального руху, як вони кажуть - від'ємного наступу", - наголосив Подоляк.

У цьому зв'язку, він сказав, що нинішні цілі Сил оборони України наступні: по-перше, знищити якомога більше мобілізованих, а по-друге, знищити якомога більше російчської техніки. "Я відверто кажу, якомога більше для того, щоб додати психологічного тиску на російську армію", - сказав Подоляк.

Він сказав, що саме нищенням зараз займаються ЗСУ і поступово просуваються в рамках "тестувального режиму".

Подоляк назвав ще одну складову, яка говорить про те, що не йдеться про конкретний напрямок атаки.

"Україна демонструє, що таке сучасна війна. Вона атакує на багатьох напрямках відразу", - наголосив Подоляк.

Ситуація на фронті зараз - останні дані

Як повідомляв УНІАН, з початку червня Сили оборони України проводять наступальні операції і поступово здобувають успіх у просуванні вперед.

14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про частковий успіх наступу Збройних сил України на фронті.

Зокрема, біля Бахмута українські захисники просунулися вперед на 200-500 м, а на Запорізькому напрямку - на 300-350 м.

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