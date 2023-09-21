Також вдалося ліквідувати близько 10 російських офіцерів.

Днями Служба безпеки та України та Збройні сили України провели спецоперацію та вдарили по секретній базі російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі. Поранення отримав один із командувачів та начальник штабу, повідомило УНІАН джерело в СБУ.

Спочатку українська спецслужба з’ясувала, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Цю інформацію передали військовим, а потім разом з ними – відпрацювали по цілі.

За словами нашого співрозмовника, в результаті ракетного удару було поранено командувача 58-ї армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.

Відео дня

"Крім ватажків рашистів, постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів. Близько десяти із них – уже точно відправилися на концерт до Кобзона", - зауважили в СБУ.

Ситуація в Мелітополі

Штаб окупантів у Мелітополі був атакований 19 вересня. Вибухи у місті пролунали близько 7:00. Згодом у СтратКомі ЗСУ повідомили, що удар був успішним.

Також військові опублікували відео, на якому видно, що російська ППО намагається збивати ракети, однак вони все ж досягають цілі.

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