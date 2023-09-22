Цей період запам'ятався надзвичайно інтенсивними атаками по тилах РФ.

Україна реалізувала атаку по особливо "чутливому" місцю РФ, де ворог зберігав спеціальні військові літаки, а також VIP-транспорт для російських лідерів.

Йдеться про удар по аеродрому "Чкаловський" 18 вересня у Підмосковʼї, де 2 невідомі диверсанти знищили щонайменше два російських літаки. В британській розвідці кажуть, останній 4 дні війська України провели інтенсивні атаки по тилах РФ: надходили повідомлення про вибухи на російських логістичних об’єктах, авіабазах і командних пунктах у Криму, Краснодарському краї та Підмосков’ї.

"Цілком ймовірно, що Чорноморський флот Росії знову став об’єктом потужного обстрілу. Однак вибухи на авіабазі Чкаловський поблизу Москви, ймовірно, будуть найбільшою стратегічною проблемою для російських лідерів", - йдеться у повідомленні.

Новина про можливе пошкодження літака спеціального призначення COOT (Іл-20) на авіабазі Чкаловський є особливо актуальною з огляду на його можливості в розвідці, а також вартість, зазначає Міноборони Британії.

Там вважають, що останні масовані удари РФ по Україні пов'язані з успіхом спецоперацій в Криму та Росії.

"Така незвичайна інтенсивність, ймовірно, частково є реакцією на інциденти в Росії та Криму. Оскільки ситуація на фронті відносно статична, кожна сторона шукає переваги, завдаючи ударів у стратегічну глибину свого супротивника", - резюмують там.

Удар по аеродрому Чкаловський у Підмосковʼї

Нагадаємо, невідомій диверсанти здійснили атаку на аеродром "Чкаловський" у Підмосковʼї 18 вересня. Повідомлялося про пошкодження 2 літаків та 1 гвинтокрила РФ.

За словами екс-заступника керівника СБУ Віктора Ягуна, на цьому летовищі базувалися літаки "Іл-20". Їх ще називають літаками "судного дня" - вони належать до спецзагону та використовуються для перевезення "високих" чиновників з Москви, зазначав Ягун.

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