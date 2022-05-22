Він назвав заклики Заходу до термінового припинення вогню "дуже дивними".

Україна виключає згоду на припинення вогню з РФ і будь-яку угоду з Москвою, що передбачає визнання захоплення української території.

Про це розповів керівник офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Reuters.

Він визнав, що позиція Києва щодо війни стає все більш безкомпромісною. За його словами, Росія може завдати сильнішого удару у відповідь після будь-якої перерви в бойових діях.

"Війна не зупиниться (після будь-яких поступок). Просто її на якийсь час поставлять на паузу. Через деякий час, з новою силою, росіяни наростять своє озброєння, живу силу і відпрацюють свої помилки, трохи модернізуються, звільнять багатьох генералів... і почнуть новий наступ, ще більш кривавий і масштабний", - сказав Подоляк.

Також він назвав заклики Заходу до термінового припинення вогню "дуже дивними", оскільки тоді війська РФ залишаться на окупованих територіях.

"(Російські) сили повинні покинути країну, і після цього стане можливим відновлення мирного процесу", - зазначив глава ОП.

Він переконаний, що припинення вогню зіграє на руку Кремля, оскільки вони хочуть зафіксувати якісь військові успіхи.

"Було б добре, якби еліти Європи і США до кінця зрозуміли: Росію не можна залишати на півдорозі, тому що вони (розвинуть) "реваншистські" настрої і будуть ще більш жорстокими... Вони повинні бути переможені, піддані хворобливому ураженню, настільки болючому, наскільки це можливо", - підкреслив Подоляк.

Раніше експерт відповів, Чи спробує Росія ще раз захопити Київ.

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