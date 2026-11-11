Україна вперше взяла в полон військового з Індонезії, - The Guardian

За даними українського проєкту "Хочу жити", лише за перші дев'ять місяців цього року росіяни завербували близько 283 громадян цієї країни

Україна заявила про захоплення першого індонезійського військовополоненого на тлі зростання кількості громадян цієї країни, яких Росія залучає до війни проти України, пише The Guardian.

Йдеться про 49-річного чоловіка з острова Ява. За даними державного проєкту "Хочу жити", його доправили до Запорізької області для участі в російському наступі. Однак після атаки безпілотника на групу він зміг дістатися території, контрольованої Україною, де його взяли в полон.

За інформацією проєкту "Хочу жити", протягом перших дев'яти місяців цього року для участі у війні проти України на боці Росії завербували близько 283 громадян Індонезії. Для порівняння: за попередні три роки таких людей було не більше ніж 10.

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Російське посольство в Джакарті не одразу відповіло на запит щодо ймовірного вербування індонезійців.

Водночас Росія шукає найманців і в інших країнах. У лютому кенійські розвідувальні служби повідомили, що понад 1000 громадян Кенії заманили воювати на боці Москви. Також на передову потрапляють люди з Уганди, Південної Африки, Ємену та інших держав.

Індонезія вимагає від Росії припинити вербування своїх громадян

Цього місяця влада Індонезії звернулася до Москви з вимогою не допускати залучення її громадян до російської армії. Це сталося після повідомлення про загибель у жовтні індонезійця, який служив у російських збройних силах.

Речниця Міністерства закордонних справ Індонезії Івонн Мевенгканг заявила:

"Уряд Індонезії звернувся до російського уряду з проханням вжити всіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що жодних індонезійців не буде завербовано до російської армії чи на будь-яку іншу військову посаду в Росії будь-якими шляхами".

Вона також наголосила, що Джакарта особливо стурбована методами вербування, які можуть мати ознаки торгівлі людьми.

За кілька днів після цього індонезійська поліція повідомила про викриття відповідного злочинного угруповання. За даними правоохоронців, воно шукало потенційних жертв через соціальні мережі та месенджери.

Людям обіцяли високооплачувану роботу в логістиці, прикордонній безпеці та оборонному будівництві. Однак після прибуття до Росії кандидатів змушували підписувати контракти на службу найманцями, а деяких відправляли до зон бойових дій.

Іноземні найманці на боці РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія припинить вербування громадян Гани для війни в Україні.

Міністр закордонних справ країни Самуель Окудзето Аблаква за підсумками саміту "Росія-Африка" написав, що диктатор Володимир Путін заборонив як нелегальну вербовку громадян Гани, так і відкриті заклики зробити з них добровольців.

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