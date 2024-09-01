На думку аналітиків, атаки ЗСУ по енергетичних об'єктах РФ завдадуть значних страждань росіянам цієї зими.

Українці налаштовані більше ніколи не жити в закритій авторитарній системі. Щоб досягти перемоги, вони фактично націлюються на російську енергетичну інфраструктуру всередині країни. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Видання нагадує, що наприкінці серпня Росія направила на Україну хвилю безпілотників, атакуючи її енергетичну інфраструктуру. Минулої ночі Україна вдарила безпілотниками по електростанції в Москві, а також по нафтобазам та нафтопереробним заводам.

"Зараз в України є варіанти, оскільки вона була успішною на початковому етапі цього вторгнення", - каже Ніко Ланге, старший науковий співробітник Програми трансатлантичної оборони Центру аналізу європейської політики. Відео дня

За даними ЗМІ, у 2020 році доходи Росії від нафти та газу склали 219 мільярдів доларів. Разом на ці два сектори припадає 60% російського експорту та 40% федерального бюджету.

"Отже, чим закінчиться ця війна? Президент України Зеленський вважає, що його країна повинна посилити ескалацію, щоб деескалувати, тактику, яка передбачає захоплення російських земель і вилучення критично важливих російських енергетичних активів. Однак Путін вірить, що може виграти війну на виснаження. Але якою ціною? Чим довше це триває, тим біднішою стає Росія і тим беззубішою виглядає. Це може розширити можливості людей і скинути диктатора", - резюмує видання.

Атаки по енергооб'єктах РФ - останні новини

В Defence Express прокоментували сьогоднішню атаку БПЛА по енергетичних об'єктах Росії. За прогнозами аналітиків, ця атака може мати значні наслідки для росіян.

На думку експертів, "від сьогоднішнього удару наших БПЛА по російських ГРЕС та НПЗ в Москві буквально палатиме".

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