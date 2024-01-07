Про це заявив Генштаб ввечері 7 січня.

Збройні сили України "зловили" в небі керовану авіаційну ракету Х-59, яку РФ застосувала в рамках свого чергового обстрілу.

Про це ввечері 7 січня повідомив Генштаб ЗСУ, уточнивши, що за поточну добу українська авіація атакувала 4 райони з окупантами.

Також серед знищеного: склад боєприпасів та артилерійський засіб противника. Це вже робота ракетних військ України, додало відомство.

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"Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - уточнив Генштаб.

Там котрий день поспіль вказали, що через дії РФ Україна має загиблих серед цивільних.

На фронті спостерігається зміна ситуації під Авдіївкою

Сьогодні речник 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Антон Коцуконь заявив, що на фронті є певні зміни на Авдіївському напрямку. Ворог має величезні втрати у власній техніці.

За словами військового, йдеться про сотні одиниць техніки. Її "пачками" знищують бійці ЗСУ. РФ поховала щонайменше 200 своїх танків. Якщо заглиблюватися у цифри, то не кожна країна Європи має взагалі таку армію з такою кількістю техніки, яку росіяни примудрилися втратити, акцентував він.

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