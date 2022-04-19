Кошти надходять у фонд "Повернись живим", який закуповує та передає все необхідне українським бійцям.

Українці зібрали 270 млн грн через додаток "Дія" на підтримку армії в боротьбі з російською агресією.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Донати для української армії через застосунок "Дія". Ми уже зібрали 270 мільйонів гривень і передали у фонд "Повернись живим", який добре знає потреби військових на різних напрямках, закуповує все необхідне і швидко доставляє нашим бійцям", - написав він.

За його словами, за ці кошти закупили 17 206 бронежилетів, 5 660 шоломів, 2783 дрони, 11 безпілотних авіаційних комплексів, 4314 одиниць тепловізійної та денної оптики, 16 728 одиниць засобів звʼязку, 6 серверів для військ звʼязку ЗСУ, 1789 ноутбуків.

Крім цього, армія отримала планшети та смартфони для артилеристів та операторів БПЛА (2763 одиниць), снайперське обладнання (356 одиниць), генератори, акумулятори і джерела живлення (1922 одиниці), оргтехніку та мережеве обладнання для командних пунктів, пунктів розвідки, звʼязку (7514 одиниць), медикаменти та кровоспинні засоби, а ще позашляховики, адаптовані для українських воїнів.

Нагадаємо, Starlink має намір відкрити представництво в Україні.

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