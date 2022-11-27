Білоруська пропаганда натякає, що українці нібито масово шукають притулку в Білорусі.

Білоруська пропаганда вигадала фейк про нібито масове переміщення біженців з України з ЄС до "безпечної" Білорусі.

Як пояснив речник координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, розповсюджуючи новий фейк пропаганда намагається викривити інформацію про роль Білорусі у війні проти України.

Так, білоруські прикордонники заявили, що нібито українці масово виїжджають із ЄС, зокрема, з Польщі, до Білорусі. Згідно з фейковою статистикою, наданою РБ, за останній час до країни прибули понад 60 тисяч українців, з яких 40 тисяч – з Польщі.

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"Білоруська пропаганда знову натякає на те, що українці, які тікають від російської агресії, шукають притулку в Білорусі, сприймаючи цю країну як безпечнішу за країни ЄС. Мінськ прямо вказує, що українські біженці потрапили до Білорусі через країни ЄС", – наголосив Жарин.

Українські біженці та депортовані до країни-агресора громадяни

За інформацією Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 22 листопада в ЄС знаходяться 4,75 мільйони зареєстрованих біженців з України. Найбільше – в Польщі, Німеччині та Чехії.

В країнах Східної Європи готуються до відкриття центрів з прийому українських біженців. Нову хвилю біженців очікують через зимові холоди і атаки росіян на об'єкти енергетики.

Російська та білоруська влада заявляли про нібито перебування в цих країнах, що ведуть агресивну війну проти України, понад 2,8 мільйонів осіб, з них близько 16 тисяч – в РБ, решта – в РФ. За інформацією станом на початок жовтня, яку озвучив президент України Володимир Зеленський, Росія депортувала з окупованих українських територій понад 1,6 млн громадян України.

Крім того, за інформацією Офісу президента, з початку повномасштабної війни росіяни депортували з України понад 10,7 тисячі дітей.

За інформацією Міноборони, близько 7 тисяч жителів України вважаються безвісти зниклими. У Міжнародній комісії зі зниклих безвісти (ICMP) кількість зниклих за час повномасштабної війни оцінюють у 15 тисяч осіб.

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