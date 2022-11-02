Ганна Маляр зазначила, що будь-які цифри із зони бойових дій завжди знаходяться в стані уточнення.

Близько 7 тисяч жителів України вважаються безвісти зниклими. Встановити точне число загиблих та безвісти зниклих в умовах війни неможливо.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, що дані із зони бойових дій завжди знаходяться на уточненні.

"Командири, які повинні давати всі дані за загиблими, за зниклими безвісти, – в першу чергу зайняті бойовими діями. І ця інформація, по-перше, іноді передається із запізненням, по-друге, часом фізично немає можливості точно визначити ті чи інші цифри. Тому є для початку умовні методики підрахунку, а потім всі ці цифри уточнюються", – пояснила Маляр.

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При цьому вона вказала, що за даними Уповноваженого з питань безвісти зниклих Олега котенка, налічується близько 7 тисяч людей, чия доля невідома.

Війна в Україні - що відомо

Російська Федерація 24 лютого наачала повномасштабне вторгнення в Україну. Російські військові влаштували справжній геноцид-українців катували, вбивали і навіть вивозили в невідомому напрямку. Найважча ситуація на тимчасово окупованих територіях, де поки що неможливо оцінити масштаб втрат серед цивільного населення.

Крім того, багато українців опинилися в російському полоні. На даний момент неможливо підрахувати втрати серед військових і цивільних.

29 жовтня в результаті обміну полоненими додому повернулися 52 українці-12 бійців Національної гвардії, 18 осіб з ВМС, вісім прикордонників, дев'ять з територіальної оборони, три бійці ЗСУ та двоє цивільних.

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