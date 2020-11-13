Окупанти хочуть надати статус «іноземних громадян» українцям на тимчасово окупованих територіях Донбасу, які не мають російських паспортів.
Читайте такожРосія не в тому становищі, щоб диктувати Україні умови - КравчукПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони з посиланням на Головне управління розвідки.
Зазначається, що російсько-окупаційні адміністрації за розпорядженням російських кураторів прискорюють примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.
«Окупантами розглядається питання запровадження обмежень громадянських прав для осіб, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу “іноземного громадянина”. Зокрема, передбачається позбавити їх “виборчого права”, можливості укладати цивільно-правові угоди, які потребують нотаріального посвідчення», - інформує Міноборони.
Також повідомляється, що наявність російського паспорту є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі.
«Крім того, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих “миротворчих” підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабасі», - повідомили в Міноборони.
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